سعيد بن طحنون يحضر أفراح مواطنين في العين

المصدر: العين - وام

حضر الدكتور الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة المرحوم خليفة سويدان بخيت النعيمي بمناسبة زفاف نجله مبارك إلى كريمة خالد منصور سيف الشامسي.

كما حضر الحفل -الذي أقيم في قاعة أفراح الهيلي بالعين- الشيخ محمد بن سلطان بن سرور الظاهري وعدد من وجهاء القبائل وكبار المسؤولين وحشد كبير من الأهل والأصدقاء.

وحضر الدكتور الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة خالد محمد سيف الحساني بمناسبة زفاف نجلها محمد إلى كريمة درويش سعيد محمد الحساني. وحضر الحفل -الذي أقيم في قاعة أفراح زاخر بالعين- عدد من وجهاء القبائل وكبار المسؤولين وحشد كبير من الأهل والأصدقاء.

كما حضر الدكتور الشيخ سعيد بن طحنون حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة حمود بن حمدان بن راشد النعيمي بمناسبة زفاف نجليه حمدان وبدر إلى كريمتي علي مصبح سعيد بن عبيد النيادي. وحضر الحفل -الذي أقيم في قاعة أفراح الظاهر بالعين- عدد من وجهاء القبائل وكبار المسؤولين وحشد كبير من الأهل والأصدقاء.