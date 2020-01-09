خدمات حجز مركبات الأجرة بدبي تتحول بالكامل إلى منصة هلا

المصدر: البيان الإلكتروني

أضحى عملاء تاكسي دبي على موعد قريب مع تجربة مثيرة لخدمات رقمية سلسة مع تحويل خدمات الحجز والتوزيع لمركبات الأجرة لدى هيئة الطرق والمواصلات بالكامل إلى نظام هلا للحجز الالكتروني اعتباراً من 15 يناير 2020.

تم اتخاذ هذه الخطوة في سياق مساعي الهيئة لتطوير خدمات مركبات الأجرة بدبي وتسهيل وصولها للجميع، ونجحت هلا في تحويل قطاع عريض من المتعاملين إلى النظام الالكتروني منذ إطلاق الخدمة في 29 أغسطس 2019، حيث تم حجز أكثر من مليوني رحلة.

وادراكًا من هيئة الطرق والمواصلات وهلا للتحديات التي قد تواجه كبار السن من المواطنين والمقيمين وكذلك أصحاب الهمم في استخدام التطبيق، سيقوم المعنييون بالتواصل معهم من خلال توفير خط اتصال للمساعدة بعد تسجيل بياناتهم. وستبدأ عملية التحوّل في 15 يناير بإغلاق جزئي لخدمات الاتصال في مركز الحجز والتوزيع لمركبات الأجرة من أجل استكمال قاعدة بيانات شرائح المتعاملين المذكورين أعلاه.

هلا، التي تمثل مشروعاً مشتركاً بين هيئة الطرق والمواصلات وكريم، تمكّن سكان وزوار دبي من التعرّف على أقرب مركبة لتاكسي دبي بضغطة زر، وسيحصل المتعاملون على تأكيد للحجز في أقل من 10 ثوانٍ، وعلى مركبة في معدل زمني قدره 3.5 دقائق، مع الاستفادة من تجربة أفضل حاصلة على تقييم جودة بمعدل 4.8-5 نجوم.

لاستخدام هلا، يتوجب على المتعاملين تحميل تطبيق كريم وإنشاء حسابات عبر هواتفهم المحمولة، ومن ثم إتمام عملية حجز مركبات هلا (تاكسي دبي) عبر تطبيق كريم من خلال الخطوات الآتية:

اختر هلا (تاكسي دبي) في قائمة أنواع المركبات، أكّد مكان مكانك ، حدّد مكان الوجهة ، اختر طريقة الدفع، ثم اضغط على زر (يلا).

سيتلقى المتعاملون تفاصيل السائق والحجز عن طريق رسائل نصية عبر هواتفهم المحمولة.

وتوفر هلا للمتعاملين أسلوباً أكثر ذكاءً للتنقل في دبي من خلال التعرّف مسبقاً على التعرفة، وتتبّع مسار الرحلة، والدفع إما نقداً أو عبر بطاقة ائتمان، كما يستفيد المتعاملون من ميزة عدم ارتفاع الأسعار في أوقات الذروة، علاوة على التمتع بكامل الخدمات، التي يوفرها تطبيق كريم، شاملاً برنامج كريم لمكافأة ولاء المتعاملين .

المزايا الإضافية لاستخدام هلا القيمة التقديرية للأجرة تظهر على تطبيق كريم قبل تأكيد الحجز تفاصيل السائق تظهر قبل وصول السائق وقت الوصول يمكن تتبع سير المركبة لحظياً مع تلقي إشعار عند الوصول تقييم الخدمة يمكن للمتعاملين تقييم الخدمة بنهاية الرحلة (خدمات هلا حاصلة على معدل تقييم يتراوح بين 4.8-5) الدفع يمكن للمتعاملين ربط بطاقات الائتمان الخاصة بهم مع تطبيق كريم لتسهيل عملية الدفع أو الدفع نقداً المكافآت اكتساب نقاط والاستفادة منها في حجوزات أخرى لـ هلا، أو الاستفادة من العروض، التي يوفرها شركاء برنامج كريم لمكافأة ولاء المتعاملين