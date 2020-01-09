محمد بن زايد يستقبل رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .. البروفيسور تيجاني محمد باندي رئيس الدورة الــ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يزور الدولة حاليا للمشاركة في أعمال الجمعية العمومية العاشرة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة " إيرينا ".

وبحث سموه ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة سبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة في المجالات الإنسانية والتنموية وأهمية دعم قضايا البيئة والتغير المناخي والتنمية المستدامة خاصة في جوانب الصحة والتعليم بما يخدم شعوب العالم.

وتناول اللقاء بحث التعاون بين الجانبين في مجالات تعزيز جهود الأمن والسلام والاستقرار في مختلف مناطق العالم إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اهتمام دولة الإمارات منذ نشأتها بتوثيق تعاونها وبناء شراكات فاعلة مع المنظمات الدولية المعنية بالتنمية والقضايا الإنسانية.

من جانبه ثمن البروفيسور تيجاني دور دولة الإمارات في دعم المجالات التنموية خاصة ما يتعلق بجهودها ومبادراتها من أجل توفير مصادر متنوعة للطاقة المستدامة للمجتمعات والشعوب المحتاجة.

حضر اللقاء .. محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي ولانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة ومحمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية.