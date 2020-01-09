وفاة عبد الرحمن المضرب.. أول محامي إماراتي

المصدر: البيان الإلكتروني

انتقل إلى رحمة الله المحامي عبد الرحمن عبد الله المضرب أمس الأربعاء، الذي يعتبر من أقدم المحامين الإماراتيين ويحمل الرقم 1 في سجل المحامين المقيدين في الدولة. وسيشيع جثمانه بعد صلاة ظهر اليوم الخميس في مسجد الشهداء بجانب مقبرة القصيص في دبي.

ونعى مغردون عبر "تويتر" الفقيد الذي ترك سيرة طيبة لكل من عرفه.

المحامي عيسى بن حيدر، عبر عن حزنه الشديد قائلا: "إنا لله وإنا اليه راجعون، اليوم نودع عميد المحامين ومعلمي وملهمي الأول وأقدم محامي في الإمارات المستشار المحامي عبد الرحمن المضرب، تغمد الله روح الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله الصبر والسلوان".

وقال: المحامي علي مصبح: "نودع اليوم عميد المحامين في دولة الإمارات المحامي عبد الرحمن المضرب، هو أستاذي ومعلمي وقدوتي وملهمي ومثلي الأعلى، نرثيه اليوم حزنا وفراقا عليه، لن ننساك ابداً يا أبوعبدالله ستظل ياسيدي في قلوبنا قامة وذكراك صرح وشرف للمحامين والقانون".