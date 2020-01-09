بحث مساهمة الشركات البيلاروسية بمشاريع الطاقة في دبي

المصدر: دبي ـــ البيان

بحث معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة مع إيغور بونداريف، قنصل عام جمهورية بيلاروسيا، سبل تعزيز أطر التعاون، وتفعيل مساهمة الشركات البيلاروسية في مشاريع المياه والطاقة في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك التعاون الاستراتيجي بين الهيئة والمؤسسات والشركات البيلاروسية في المجالات المتعلقة بقطاعي المياه والطاقة المتجددة والنظيفة.

واستعرض معالي الطاير أمام قنصل عام جمهورية بيلاروسيا، أهم المشاريع والمبادرات والبرامج، التي تقوم بها الهيئة، تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة، حيث تناول خبرات وتجارب الهيئة في استشراف وصناعة مستقبل الطاقة، من خلال ابتكار نموذج مستقبلي للمؤسسات الخدماتية في إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والمياه.