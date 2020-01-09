«إقامة دبي»: 50 ألف مكسيكي العامين الماضيين

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

قال اللواء محمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب إن عدد المقيمين والزوار من الجنسية المكسيكية في إمارة دبي بلغ 50 ألف شخص خلال العامين الماضيين، وهو ما يؤكد على أن دولة الإمارات من الوجهات المميزة بالنسبة للمكسيكيين.

وأوضح أن إقامة دبي تعمل على ترجمة مختلف الاستراتيجيات والقرارات والرؤى الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، وما جاء في مجلس الوزراء خلال جلسته الأولى في عام الاستعداد للخمسين من قرار إعفاء رعايا المكسيك من تأشيرة الدخول للدولة يؤكد على العلاقات الثنائية التي تربط دولة الإمارات مع دول العالم من خلال تعزيز التعاون في المجالات السياحية والاقتصادية والاستثمارية، حيث إن هذا القرار يأتي في إطار تعزيز مكانة الدولة إقليمياً ودولياً ويفتح آفاقاً جديدة لمواطني الدولة للسياحة والاستثمار والتجارة، ويسهم في تسهيل الدخول والخروج والمرور لمواطني البلدين عبر أراضيهما من دون الحصول على تأشيرة الدخول. وأكد المري أن هذا القرار سيشكل نقلة نوعية جديدة للقطاع الاقتصادي والسياحي، من خلال التسهيلات التي تضمنها القرار والتي ستساهم في جذب الكثير من الزوار المكسيكيين للقدوم إلى الدولة الأمر الذي سيساهم في تعزيز عجلة الاقتصاد، لاسيما أن الدولة تستعد لاستقبال الحدث الأكبر إكسبو 2020 الذي يعتبر من الأحداث العالمية الكبرى التي تنظمها الدولة.