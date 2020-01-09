دبي تستضيف «ديهاد 2020» 6 مارس المقبل

المصدر: دبي - وام

أعلن في دبي، أمس، عن فعاليات أسبوع العمل الإنساني لمعرض ومؤتمر «ديهاد 2020»، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الفترة من 6 إلى 12 مارس المقبل تحت شعار «الإغاثة: أفريقيا محوراً» بإشراف ودعم من مجالس دبي لمستقبل العمل الإنساني.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في مقر مسرعات دبي المستقبل بأبراج الإمارات بحضور كل من الدكتورة منال عمران تريم المديرة التنفيذية عضو مجلس الأمناء بمؤسسة «نور دبي» والدكتور عبد السلام المدني الرئيس التنفيذي لمؤتمر ومعرض «ديهاد» و«ديساب» ومحمد عبدالله الزرعوني مدير فرع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في دبي وسارة الصايغ مديرة إدارة الاتصال والتسويق في مجلس دبي الرياضي وموسى خوري عضو في مجالس دبي للمستقبل «العمل الإنساني» إلى جانب عدد من أعضاء مجالس دبي للمستقبل والمسؤولين والإعلاميين.

ماراثون ديهاد

وتم خلال المؤتمر الإعلان عن فعاليات أسبوع العمل الإنساني «ديهاد 2020» والذي يتضمن إطلاق «ماراثون ديهاد لأطفال العالم» في 6 مارس المقبل وستكون انطلاقته من شارع السعادة في دبي من الساعة السادسة صباحاً وحتى العاشرة صباحاً لمسافة 4 كيلومترات وبمشاركة متوقعة تفوق 10,000 متطوع من مختلف فئات المجتمع ضمن 202 جنسية تقيم على أرض دولة الإمارات للمشاركة في دعم أطفال أفريقيا.

وقال سعيد العطر، رئيس مجلس دبي لمستقبل العمل الإنساني، الأمين العام المساعد لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، إن معرض ومؤتمر «ديهاد» تحول إلى أحد أكبر المنصات العالمية التي تتضافر فيها خيرة الجهود في ميدان العمل الإنساني لتبادل الآراء والأفكار وصياغة استراتيجيات عملية وتطوير منهجيات محددة لمواجهة أبرز التحديات الإنسانية عبر تطوير آليات إغاثية يمكن تطبيقها على نطاق عريض وفق أعلى مستويات الكفاءة والتكامل والفاعلية وبما يضمن وصولها إلى الفئات المستهدفة.