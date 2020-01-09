استعراض ممارسات دبي العالمية باختبار السائقين

المصدر: دبي - البيان

أطلعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي وفداً نمساوياً على أفضل الممارسات العالمية التي تتبعها في مجال خدمات تدريب وتأهيل السائقين وترخيص المعاهد بالتعاون مع عدد من مراكز تدريب قيادة المركبات في إمارة دبي.

جاء ذلك خلال لقاء مع الوفد في المبنى الرئيس للهيئة، وحضره عبد الله يوسف آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص، وعدد من مديري الإدارات وموظفي المؤسسة بالهيئة، والدكتور ستيفان إبنير، نائب العضو المنتدب لغرفة التجارة الفيدرالية النمساوية، وممثلين من معاهد تعليم قيادة المركبات في النمسا وغيرها من الشركات الأخرى العاملة في هذا المجال.

وقال عبد الله يوسف آل علي: «تحرص الهيئة دائماً على إطلاع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والشركات الخاصة داخل وخارج الدولة على تجاربها الناجحة في مختلف المجالات».