ضوابط صارمة لعمل الرافعات البرجية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

دعت بلدية مدينة أبوظبي شركات المقاولات والمهندسين والاستشاريين وجميع العاملين في قطاع البناء والإنشاء إلى تطبيق أفضل المعايير والممارسات في مجال سلامة الرافعات البرجية بمشاريع البناء والإنشاء بما يتماشى مع الإطار العام لنظام السلامة والصحة المهنية لإمارة أبوظبي، وذلك من أجل توفير بيئة عمل آمنة تحافظ على سلامة العاملين في المواقع وأفراد المجتمع وممتلكاتهم ضمن مناطق الأعمال، وكذلك الحفاظ على البنية التحتية والمظهر الحضاري الذي تتمتع به الإمارة ومدنها بكافة مناطقها. وحددت البلدية متطلبات رخص الرافعات البرجية في الموقع، حيث أوصت بضرورة تركيب الرافعات البرجية من قبل شركات متخصصة، بحيث يتم مراقبة عملها في المواقع الإنشائية بواسطة بلدية مدينة أبوظبي للتحقق من تطبيق متطلبات البلدية لإصدار رخص تركيب الرافعات البرجية في مشاريع البناء والإنشاء، والمتطلبات الأخرى ذات العلاقة، وكذلك الالتزام بتطبيق دليل الممارسة رقم 34.0 الصادر من مركز أبوظبي للصحة العامة «الأوشاد».

ويتحمل الاستشاريون المشرفون والمقاولون وشركات التفتيش من طرف ثالث وشركات الصيانة من طرف ثالث المسؤولية الكاملة عن ضمان أن تكون الرافعات متكاملة أو بحالة آمنة أثناء التركيب والتشغيل والتفكيك.