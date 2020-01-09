معرض للمواد المستعملة

المصدر: الشارقة - وام

تطلق جمعية الشارقة الخيرية خلال الفترة من 28 إلى 30 من يناير الجاري في مدينة الذيد معرض «غيث» الخيري للملابس والمستلزمات المنزلية ولعب الأطفال المستعملة والمواد الغذائية لصالح الأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود، بما يعزز الترابط بين شرائح المجتمع ويحث المجتمع على المشاركة بإيجابية في مبادرات الجمعية والأعمال الخيرية والإنسانية.

ويهدف المعرض إلى نشر ثقافة التكاتف بين أواصر المجتمع والتشجيع على العطاء وتسخير المستلزمات غير الضرورية والزائدة عن حاجتهم ليستفيد بها شريحة كبيرة من المعوزين بدلاً من التخلص منها بطرق سلبية.