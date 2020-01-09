«إسعاف دبي» تؤمّن أعياد الميلاد

المصدر: دبي - وام

شاركت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في احتفالات الأخوة المسيحيين الكاثوليك والأرثوذكس بمولد السيد المسيح عليه السلام، وذلك بتغطية وتأمين احتفالات كنيسة القديسة مريم الدينية الكاثوليكية بعيد الميلاد في منطقة «عود ميثاء» في دبي، بحضور ما يقارب من 34 ألف مسيحي على مدى ثمانية أيام متواصلة.وتأتي هذه المبادرة - التي شارك فيها عدد من الكوادر الإسعافية بالمؤسسة برئاسة الدكتور سيف درويش رئيس قسم الاتصال والعلاقات العامة - ضمن مبادرات مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف التي تأتي امتداداً لنهج «عام التسامح» وفي إطار روح المحبة والتسامح التي تسود بين أهل الإمارات وكل من يعيش على أرضها ومواكبة لتوجيهات القيادة الرشيدة بجعل قيم التسامح بكل صورها جزءاً من الحياة اليومية في دولة الإمارات.

وقامت المؤسسة بتغطية احتفال طائفة الأرثوذكس بعيد الميلاد ليلة 7 يناير الجاري حسب التقويم الشرقي بكنيسة القديس «مار مينا» بجبل علي، ووفرت كوادر إسعافية وخدمة «المستجيب الأول» لتأمين الفعالية بهدف ضمان سلامة المحتفلين. وقال خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف: إن مبادرات المؤسسة لخدمة المجتمع وتغطية احتفالاته الدينية والوطنية يعد من أهم الأدوار التي تؤديها المؤسسة طواعية، حيث يتسابق المتطوعون لنيل شرف الخدمة وتنفيذ أهداف وخطة المؤسسة دائماً.