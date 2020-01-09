إقبال على «الإمارات للتكنولوجيا»

المصدر: أبوظبي - البيان

تشهد كلية الإمارات للتكنولوجيا إقبالاً غير مسبوق من الطلبة على التسجيل المبكر للفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي 2019 /‏2020، حرصاً منهم على التمتّع بالخصومات وفقاً للقواعد التي أقرّتها الكلية قبل موعد انتهاء التسجيل في 16 فبراير 2020.

وقال البروفيسور الدكتور عبدالرحيم صابوني، رئيس كلية الإمارات للتكنولوجيا: «نحرص في كلية الإمارات للتكنولوجيا على توفير فرص تعليم متكافئة لجميع القاطنين على أرض الإمارات استجابة للأولويات الوطنية وتوجهات القيادة الرشيدة في تأهيل الطلبة معرفياً ومهارياً ليواصلوا تحقيق المزيد من الإنجازات وتمكينهم في مختلف مجالات الريادة والإبداع».