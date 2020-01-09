هوية لـ«الشارقة صديقة للطفل»

المصدر: الشارقة - البيان

أطلق مكتب الشارقة صديقة للطفل، هويته المؤسسية الجديدة، والتي تتضمن شعاراً بصرياً جديداً، يجسد فلسفة المكتب ورؤيته في تمكين الأطفال واليافعين في الشارقة من مختلف الأعمار والفئات والقدرات والأديان، والجنسيات، وتوفير بيئة صديقة تضمن لهم كامل الرعاية والعناية، ويتمتعون فيها بكل حقوقهم. وتتضمن هوية المكتب الجديدة تغيير اسمه باللغة الإنجليزية من (Sharjah Baby Friendly Office) إلى (Sharjah Child Friendly Office) ليعكس الاسم الجديد مهام ومسؤوليات المكتب التي تشمل الأطفال واليافعين على حد سواء. وتشير الهوية الجديدة، إلى أهمية إشراك كافة الفئات والمؤسسات بمختلف تخصصاتها في عملية تمكين الأطفال من حقوقهم.