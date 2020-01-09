انطلاق مؤتمر أمراض الأنف 15 الجاري

المصدر: دبي - وام

تنطلق في دبي فعاليات المؤتمر الخليجي الثاني عشر ومؤتمر الإمارات العاشر لأمراض الأنف والأذن والحنجرة والسمعيات واضطرابات التواصل الذي سيقام في 15 يناير الجاري تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة بدبي، في فندق «إنتركونتننتال فستيفال سيتي» بحضور 3000 طبيب ومتخصص إلى جانب جمعيات الأنف والأذن والحنجرة من مختلف الدول العربية والأجنبية وثلاث جمعيات عالمية تشارك للمرة الأولى في هذا الحدث وهي الإيطالية والروسية واليابانية.

وقال الدكتور حسين عبدالرحمن الرند، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد للمراكز والعيادات رئيس شعبة الإمارات لأمراض الأنف والأذن والحنجرة رئيس المؤتمر، إن هذا الحدث الذي يعد الأكبر من نوعه في المنطقة يناقش التهابات الغدد اللعابية واستخدام المنظار وإزالة وتوسيع مجرى الغدد اللعابية ومعالجة الشخير وانقطاع التنفس وأمراض الأنف والجيوب الأنفية، إضافة إلى أمراض الأذن الوسطى والسمع والاتزان والجراحة التجميلية والوظيفية للأنف وأورام الرقبة وجراحاتها.