الإمارات وجهة لصياغة مستقبل قطاع الطاقة المتجددة في العالم

المصدر: أبوظبي - وام

تحتفي الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» بعقد من العمل والإنجاز لنشر حلول الطاقة المتجددة في العالم، مع انطلاق أعمال جمعيتها العامة العاشرة في أبوظبي بعد غدٍ، في مستهل فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي يعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتم الإعلان خلال الجلسة التاريخية الأولى للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة رسمياً، عن تسمية دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً دائماً للوكالة التي تعد المنظمة الحكومية الدولية المعنية بالتشجيع على اعتماد الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم.

وانطلق من دولة الإمارات المقر الدائم لـ«آيرينا» حراك عالمي لتعزيز نشر حلول الطاقة المتجددة وصياغة مستقبل هذا القطاع، حيث تعد الدولة الآن من الرواد في هذا القطاع باستثمارات دولية بلغت أكثر من 12 مليار دولار تمثل 49 مشروعاً للطاقة المتجددة بإجمالي طاقة إنتاجية تصل إلى 4 غيغاواط.

كما اعتمدت دولة الإمارات، مجموعة من السياسات والاستراتيجيات الداعمة للتحول في قطاع الطاقة، وتطبيق منظومة الاقتصاد الأخضر.

بما يتماشى مع استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 الرامية لتحقيق التوازن بين إنتاج الطاقة واستهلاكها وتنويع مزيج الطاقة في الدولة للوصول إلى هدف 50 في المئة من الطاقة النظيفة بحلول العام 2050، وعلى الصعيد العالمي أنجزت «مصدر» بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين العديد من مشاريع الطاقة المتجددة المهمة.

وعلى صعدة أجندة أعمال الجمعية العامة العاشرة، يشارك في الحدث ممثلون رفيعو المستوى عن 160 دولة من الدول الأعضاء في الوكالة، بالإضافة إلى ممثلي شركات القطاع الخاص والمؤسسات الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية.

وتعقد ضمن أعمالها ثلاثة اجتماعات وزارية رفيعة المستوى، على شكل نقاشات مدارة يشارك فيها عدد من صناع السياسات.وقادة الأعمال وتركز على مواضيع مهمة لتطوير قطاع الطاقة المتجددة، وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة وأهداف المناخ العالمية. ويركز أول هذه الاجتماعات على الهيدروجين النظيف ودوره المحتمل في إزالة الكربون من القطاعات «التي يصعب نزع الكربون منها».

ويتناول الاجتماع الثاني، الاحتياجات الاستثمارية اللازمة للحد من آثار التغير المناخي، وحشد رأس المال اللازم لتسريع وتيرة التقدم في هذا المجال، فيما يناقش الاجتماع الثالث، سبل الاستفادة من إمكانات الطاقة الكهرومائية مع التغلب على تحديات التغير المناخي.

تمويل

سيشهد الاجتماع العاشر للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، الإعلان عن مبالغ تمويل قياسية لمشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية نتيجة الشراكة بين «آيرينا» وصندوق أبوظبي للتنمية.

ويعقد فرانشيسكو لا كاميرا المدير العام للوكالة مؤتمراً صحافياً حول «الوضع العالمي للطاقة المتجددة»، ويتناول مستوى التقدم الذي شهده القطاع خلال السنوات العشر الماضية، ويطرح نظرة مستقبلية لما هو مطلوب خلال العقد المقبل، بالإضافة إلى عرض التوجهات والتحديات والفرص المستقبلية حول التحول العالمي للطاقة كما يقدم مخطط الوكالة لتسريع وتيرة التقدم.