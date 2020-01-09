الإمارات تُطمئن: لا تأثيرات لتطورات المنطقة على الدولة

المصدر: دبي، أبوظبي ــ البيان ووام

طمأنت الإمارات المواطنين والمقيمين على أراضيها والزائرين بأن التطورات الإقليمية الأخيرة لن تؤثر على الدولة. في وقت أكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن ما تم تداوله من إشاعات حول مزاعم بتهديدات موجهة لإمارة دبي لا يستند لأي مصدر رسمي من أي مؤسسة في الحكومة الإيرانية، كما لم يصدر مثل هذا التهديد عن أي مسؤول إيراني، مطالباً بتوخي الحذر والدّقّة وعدم نشر مثل هذه الشائعات. وأفادت الإمارات أنها تراقب الموقف العام في المنطقة باهتمام بالغ وتؤكد مجدداً أهمية عدم التصعيد، وأن السبل الدبلوماسية والحوار العقلاني هما الحل الأمثل.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أمس، أن التطورات الإقليمية الأخيرة لن تؤثر على الدولة أو مواطنيها أو المقيمين على أراضيها وكذلك الزائرين لها.

كما أكدت الوزارة أن كافة الأنشطة في الدولة وفي جميع قطاعاتها مستمرة وتسير بشكل اعتيادي.