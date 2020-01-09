ورشة تعريفية بـ«درجات ورواتب موظفي حكومة أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - وام

نظمت هيئة الموارد البشرية وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، ورشة عمل تعريفية للمختصين في الجهات الحكومية، بهدف التعريف بقرار جدول الدرجات والرواتب والبدلات والعلاوات لموظفي حكومة أبوظبي.

كما تم خلال الورشة التعريف بخطة التنفيذ لآلية نقل الموظفين على الجدول، وتسلسل وسلاسة الإجراءات، بالإضافة إلى توفير الدليل الإرشادي للجهات الحكومية، وتدريب المختصين منهم بشأن كيفية استخدام النظام ألإلكتروني لنقل الموظفين على جدول الرواتب، وتنفيذ التطبيق العملي لذلك، والرد على أية استفسارات، وذلك لتمكينهم من تنفيذ بنود القرار بسهولة، وتوعية موظفي جهاتهم والرد على كل استفساراتهم.

وتسعى الهيئة والصندوق إلى تقديم أوجه الدعم الفني والإداري اللازم لجميع الجهات الحكومية المشمولة بالقرار، من خلال توضيح كل حيثيات وتفاصيل القرار، حيث استعرضت الورشة تطبيق جدول الدرجات والرواتب والبدلات والعلاوات لموظفي حكومة أبوظبي، الذي بدأ سريانه اعتباراً من الأول من يناير الحالي، وبشأن الاستحقاقات الجديدة للموظفين سيبدأ صرفها بعد صدور قرار اللجنة التنفيذية بنقل كل موظفي الجهات الحكومية إلى الجدول الجديد، وذلك خلال المدة المحددة في التعميم الخاص بشأن نقل موظفي الجهات الحكومية على جدول الدرجات والرواتب والبدلات والعلاوات.

ويسري الجدول على كل الجهات الحكومية في الإمارة، والتي استلمت نسخة من التعميم الخاص بشأن نقل موظفي الجهات الحكومية على جدول الرواتب الجديد، بالإضافة إلى أية جهات حكومية أخرى تنشأ مستقبلاً في إمارة أبوظبي ما لم ينص قانون إنشائها على خلاف ذلك.

وتمت إعادة مراجعة قيمة الراتب الخاضع للاستقطاع في الجدول الجديد، بهدف تضمين ما يقارب 80 % من الراتب الإجمالي للدرجة ضمن الراتب الخاضع للاستقطاع الذي يحسب على أساسه المعاش عند التقاعد، وبالتالي زيادة المعاش بعد التقاعد.

وسيتم تطبيق القرار على الموظفين بصرف النظر عن عدد سنوات الخدمة، كما سيطبق على الموظفين الراغبين في التقاعد حالياً، حيث إن القرار لا يشمل المتقاعدين الحاليين، وسيتم تطبيقه على الموظفين الموجودين على رأس عملهم فقط.