«ابتكر للخير» منصة رقمية للشركات الناشئة

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت هيئة أبوظبي الرقمية عن رعايتها لمبادرة «ابتكر للخير»، وهي مبادرة تهدف إلى دعم وتشجيع الابتكار، وإنشاء منصة رقمية للشركات الناشئة والمبدعين لربطهم مع الموارد الأساسية لتسريع تطويرهم، وتعزيز منظومة العمل الإبداعي والاستثمارات، من أجل خير الإنسانية والتنمية المستدامة، ودعم الأعمال التي لها مردود اجتماعي أو تسهم في إحداث تغيير إيجابي في حياة فئات معينة من المجتمع.

شراكة

وبهذه المناسبة، قالت الدكتورة روضة السعدي، مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية: «تأتي شراكتنا مع مبادرة «ابتكر للخير» في إطار الجهود التي تبذلها هيئة أبوظبي الرقمية في قيادة مسيرة التحول الرقمي في إمارة أبوظبي، حيث تعمل الهيئة على إقامة شراكات فعّالة بين القطاعين الحكومي والخاص، تهدف من ورائها إلى تقديم خدمات سلسة وفعالة وبناء منظومة رقمية، تثري جودة الحياة وتزيد فرص نمو الأعمال والأفراد».