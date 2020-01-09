طرح أول مجموعة أدوية محلياً لعلامة «جلاكسو»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت «جلاكسو سميث كلاين»، شركة الرعاية الصحية العالمية القائمة على الأبحاث العلمية، و«نيوفارما»، الشركة الرائدة في مجال تصنيع الأدوية في الإمارات أمس عن إطلاق أول مجموعة أدوية مصنعة محلياً في إطار اتفاقية الشراكة التي أبرمتها الشركتان بهدف إتاحة فرص جديدة وواسعة لتوطين عملية تصنيع الأدوية في دولة الإمارات. وكانت الشركتان قد أعلنتا عن هذه الشراكة في أبريل 2019، حيث أصبحت شركة نيوفارما بموجبها طرفاً ثالثاً للتصنيع لشركة جلاكسو سميث كلاين لتتولى عملية التغليف الثانوية، وهي مرحلة التصنيع النهائية لـ6 علامات تجارية من أدوية جلاكسو سميث كلاين الأكثر طلباً في الدولة.

وتتضمن المجموعة الأولى 35 ألف عبوة دواء تمت تعبئتها في مركز التصنيع التابع لنيوفارما في أبوظبي ووفق المخطط ستتاح للمرضى في الدولة في شهر.

وقد أقيمت مراسم إطلاق دفعة الأدوية الأولى في مركز التصنيع التابع للشركة في أبوظبي، بحضور محمد حمد الهاملي وكيل «صحة أبوظبي»، وباتريك مودي سفير المملكة المتحدة لدى الدولة، وسامح الفنجري، المدير العام لشركة جلاكسو سميث كلاين في منطقة الخليج، والدكتور بي آر شيتي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة «نيوفارما»، وبيناي شيتي، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «بي آر إس فنتشرز».