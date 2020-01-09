حالة جوية غير مستقرة مصحوبة بسقوط أمطار اعتباراً من اليوم

المصدر: أبوظبي ـ البيان

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن تتأثر الدولة بحالة من عدم الاستقرار الجوي اعتباراً من اليوم، وتستمر حتى يوم الأحد، وذلك نتيجة وجود امتداد منخفض جوي علوي من الغرب، يصاحبه كتلة هوائية باردة يتزامن معه امتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر، يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة على فترات متقطعة وعلى مناطق متفرقة من الدولة.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد، يكون طقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم ظهراً مع فرصة لسقوط الأمطار تبدأ غرباً ثم تمتد وتشتد تدريجياً على مناطق متفرقة من الدولة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً مع السحب، وتكون مثيرة للرمال والأتربة، والبحر متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويوم غد الجمعة تشهد مناطق متفرقة من الدولة سقوط أمطار مختلفة الشدة على فترات، والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب ليلاً. ويوم السبت تستمر فرصة سقوط الأمطار، خاصة على المناطق الشمالية والشرقية وبعض المناطق الساحلية وتقل السحب تدريجياً مع المساء، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة بوجه عام وقوية أحياناً على البحر، تكون مثيرة للغبار والأتربة، وسرعتها من 35 إلى 50 تصل إلى 60 كم/‏س، والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي وفي بحر عمان، ويوم الأحد تخفّ حدة الحالة الجوية بوجه عام.