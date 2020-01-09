إطلاق الدورة الـ4 من «جوائز سلطة مدينة دبي الطبية للتميّز»

المصدر: دبي - البيان

تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أعلنت سلطة مدينة دبي الطبية أمس عن إطلاق الدورة الرابعة من «جوائز سلطة مدينة دبي الطبية للتميّز» بإضافة فئتين جديدتين في التوطين وأصحاب الهمم.وتركز جوائز التميّز هذا العام على فئتين مهمتين في التوطين واستقطاب أصحاب الهمم، تماشياً مع رؤية حكومة دولة الإمارات التي تركز جهودها على سد الفجوة في سوق العمل، ومضاعفة عدد المواطنين في القطاع الخاص بحلول 2021، وذلك لزيادة انخراط المواطنين الإماراتيين في سوق العمل، إلى جانب دعم جهود حكومة دبي في تحويل مدينة دبي بالكامل إلى مدينة صديقة ومؤهلة لأصحاب الهمم بحلول 2020، والتي تركز على محاور عدة أهمها الرعاية الصحية، وإعادة التأهيل، وتوفير التعليم والتدريب لهم، والمساواة في فرص العمل، وتوفير الحماية الاجتماعية المستدامة لهم.

وقال الدكتور رمضان البلوشي، رئيس القطاع التنظيمي لسلطة مدينة دبي الطبية: «نجدد سعينا الدائم للتميز والنهوض بمستقبل الرعاية الصحية المبتكرة، ومن خلال هذه الجائزة نسعى إلى إبراز المساهمات المتميزة والمبادرات المبتكرة التي تعود بأثر إيجابي ملموس على حياة المرضى».