ضاحي خلفان يطّلع على «عمليات شرطة الفجيرة»

المصدر: الفجيرة - البيان

اطلع معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس مجلس قيادات الشرطة بوزارة الداخلية، على غرفة العمليات في القيادة العامة لشرطة الفجيرة والأنظمة المتطورة بها بشأن تلقي بلاغات الجمهور وإسنادها للدوريات العاملة لتحقيق أسرع زمن استجابة، حيث أكد معاليه جاهزية أنظمة الاتصال بدوريات الشرطة والقدرة التشغيلية لشبكات الاتصال، ومجال التغطية لتصل إلى كل دوريات الشرطة التي تعمل في مناطق إمارة الفجيرة.

جاء ذلك خلال زيارة معاليه إلى القيادة العامة لشرطة الفجيرة أمس، حيث كان في استقباله اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، ونائبه العميد محمد بن نايع الطنيجي، والمديرون العامون وكبار الضباط.

وحضر الاجتماع إلى جانب قائد عام شرطة الفجيرة، مديرو الإدارات من كبار ضباط شرطة الفجيرة، والمهندس حسين أحمد الحارثي مدير عام الخدمات الإلكترونية والاتصالات، والمهندس علي محسن العمري المدير التنفيذي لمجموعة المدينة الآمنة، كما حضر الاجتماع العميد أحمد المقعودي مدير مكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، والعميد وليد المناعي مدير عام إدارة التطوير والابتكار بمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.

وقام معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، يرافقه اللواء محمد الكعبي وكبار الضباط، بالاطلاع على تجربة عملية من خلال غرفة عمليات شرطة الفجيرة، تبين خطوات إسناد البلاغ لدورية الشرطة وكيفية تتبع البلاغ من غرفة العمليات، وسرعة وصولها إلى الموقع المبلغ عنه.

كما اطلع على نظام الاستغاثة (SOS) ونظام إدارة البلاغات ونظام معالجة وتطوير الأعطال في غرفة العمليات.