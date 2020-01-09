«صحية الوطني» تناقش مشروع قانون

المصدر: دبي - البيان

ناقشت لجنة الشؤون الصحية والبيئية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة محمد أحمد اليماحي رئيس اللجنة، مشروع قانون اتحادي في شأن «السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها» الذي يتكون من 28 مادة، بحضور ممثلي وزارة التغير المناخي والبيئة.

كما تم خلال الاجتماع اعتماد خطة عمل اللجنة لمناقشة موضوع «سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية في الدولة»، كما تم إجراء بعض التعديلات على تقرير اللجنة حول مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن، الذي يتكون من (29) مادة.