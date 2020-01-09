البواردي يبحث التعاون مع سفير كازاخستان

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع في مقر الوزارة بأبوظبي، أمس ماديار مينيليكوف سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة، بحضور مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون والصداقة المتميزة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كازاخستان، وسبل تعزيزها وتنميتها في كافة المجالات، لاسيما الدفاعية والعسكرية. كما تم خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادل الآراء حولها. حضر اللقاء عدد من كبار الضباط والمسؤولين في وزارة الدفاع والقوات المسلحة وأعضاء الوفد المرافق للضيف.