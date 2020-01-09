افتتاح مسجد أبو ثعلبة الخشني في كلباء

المصدر: الشارقة - البيان

افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة مسجد أبو ثعلبة الخشني بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة كلباء، حيث يستوعب 250 مصلياً من الرجال، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية للدائرة، للتيسير على قاطني المنطقة ومرتاديها إقامة شعائرهم وعبادتهم في أجواء إيمانية.

وشيد المسجد وفق الطراز المعماري الحديث الممزوج بالطابع المحلي بمنارة تعلوه بارتفاع 18 متراً؛ وبني على مساحة أرض إجمالية تبلغ 1757 متراً مربعاً، تضم المصلى ومرافقه الخدمية من دورات المياه والميضأة، وسكن للإمام.

وأشاد عبدالله خليفة يعروف السبوسي مدير دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة بمكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بإعفاء المساجد وملحقاتها في الإمارة من مواد ورسوم توصيل خدمات المياه والكهرباء والغاز، في المناطق، التي تشرف على تقديم خدماتها هيئة كهرباء ومياه الشارقة.