محمد بن راشد بن محمد يعزي في وفاة محمد بن ثاني

المصدر: دبي ـ البيان

قدم سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، والمهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى محمد بن ثاني بن حارب الفلاسي والد كل من: اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، والعميد عيد محمد بن ثاني، وحارب محمد بن ثاني. وأعرب المعزون خلال زيارتهم خيمة العزاء في منطقة أم سقيم بدبي، عن خالص تعازيهم ومواساتهم لأسرة وذوي الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.