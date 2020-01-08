توافد أبناء العين للتعزية في الكعبي بعد نفي شائعات وفاته بفيروس مميت

المصدر: البيان الإلكتروني

في رد فعل سريع ومباشر على ما نشرته "البيان" توافد أبناء مدينة العين لتقديم واجب العزاء في وفاة المواطن محمد سالم الكعبي بعد ان كانوا عزفوا عن حضور العزاء بسبب الشائعات التي انتشرت حول َوفاته بفيروس حمى القرم المميت، وكان البعض قد تجنب تقديم واجب العزاء حيث أشيع بين الناس ومن خلال الرسائل التي تم تداولها عبر "الواتساب" بأن أفراد عائلته مصابون أيضا بالفيروس المميت".

وقدم المواطن عتيج سالم الكعبي، شقيق المتوفى محمد سالم الكعبي، الشكر الجزيل لـ "البيان" على حرصها على نقل المعلومة الصحيحة من مصدرها، وكذلك تقديمها العزاء في وفاة شقيقه وذلك في منطقة السليمات بمدينة العين.

وشكر عتيج كل من قدم التعازي للأسرة في وفاة شقيقه من الشيوخ والمواطنين والمقيمين وكذلك من دول مجلس التعاون الخليجي، كما قدم الشكر للحكومة والقيادة الرشيدة.

المواطن عتيج سالم الكعبي، شقيق المتوفى #محمد_سالم_الكعبي، يقدم الشكر الجزيل لـ #البيان على حرصها على نقل المعلومة الصحيحة من مصدرها https://t.co/TftT3PZd03#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/2LwUAsSWuX — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 8, 2020

وكانت "البيان" قد نشرت نفياً على لسان عتيق الكعبي لما تم تداوله عبر رسائل الواتسآب من شائعات حول وفاة المواطن محمد سالم الكعبي بفيروس حمى القرم المميت، مؤكداً أن شقيقه "رحمه الله" أصيب قبل أسبوع بالتهاب حاد في الدم، نتج عنه الكثير من الأعراض الصحية السيئة التي عانى منها، موضحا أنه كان خلال تلك الفترة يتلقى العلاج في أحد المستشفيات الخاصة التي صرفت له مضادا حيويا، وحيما لم تستقر حالته توجه لمستشفى حكومي حيث تم فحصه وتقديم العلاج له، إلا أن الله اختاره".