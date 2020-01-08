محمد بن راشد بن محمد وسالم القاسمي والقرقاوي والهاملي يعزون في وفاة محمد بن ثاني

المصدر: دبي - البيان - تصوير: سالم خميس

قدم سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ سالم بن سلطان القاسمي، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى محمد بن ثاني بن حارب الفلاسي والد كل من: اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، والعميد عيد محمد بن ثاني، وحارب محمد بن ثاني.

وأعرب المعزون خلال زيارتهم خيمة العزاء في منطقة أم سقيم بدبي، عن خالص تعازيهم ومواساتهم لأسرة وذوي الفقيد سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

سالم بن سلطان القاسمي مواسياً أحمد محمد بن ثاني

محمد القرقاوي مواسياً أحمد محمد بن ثاني وراشد بن ثاني

ناصر الهاملي مقدماً العزاء إلى أحمد بن محمد بن ثاني وراشد بن ثاني

محمد الرميثي وعبدالله بن خرباش وأحمد محمد بن ثاني وعبدالله الفهيم خلال العزاء

راشد بن فهد وحمد بن فهد وعيد بن ثاني

حارب بن محمد بن ثاني وأحمد بن محمد بن ثاني وراشد بن ثاني

عبدالله بن خرباش وأحمد محمد بن ثاني وعيد محمد بن ثاني وخالد بورقيبه