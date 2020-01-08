100 % نسبة تحقيق المستهدفات في اكتشاف الجرائم في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة-البيان

ثمن اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة جهود فرق عمل العمليات الشرطية وجميع منتسبي القيادة على وجه العموم في تحقيق الاهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية فيما يتعلق في حفظ الأمن والأمان وهو ما تمثل في تحقيق مستهدفات كشف الجرائم المقلقة في العام 2019 مقارنة بالعام 2018، حيث بلغت نسبة الكشف مقارنة بمستهدفات العام الماضي 100 %



وأشار قائد عام شرطة رأس الخيمة إلى أن تحقيق هذا الانجاز تطلب بذل الجهد والسهر على أمن وراحة المواطنين والمقيمين والعمل الدؤوب والمخلص في تعقب الجرائم والكشف عن فاعليها وتقديمهم للعدالة ، لافتا سعادته إلى أن هذه الجهود تعزز من حالة الأمن والاستقرار في رأس الخيمة وتبث الطمأنينة في نفوس كل من يعيش على أرضها، كما إن هذا المستهدف الذي تحقق يرجع نتيجة جهود فرق عمل إدارة التحريات والمباحث الجنائية ، حيث تم تشكيل فرق عمل ميدانية متخصصة لمتابعة وكشف الجرائم المجهولة، كما عملت القيادة خلال عام 2019 على التركيز من خلال دوريات البحث الجنائي على المناطق الساخنة، واستحداث برامج عمل تطويرية للحد من الجريمة، وأيضاً جهود التوعية الأمنية والحملات الموجهة والتعاون القائم بين الشرطة وفئات المجتمع المختلفة.



من ناحيته أوضح العميد عبد الله منخس، مدير عام العمليات الشرطية في رأس الخيمة، أن إدارة التحريات والمباحث الجنائية بمعاونة فرق العمل المختصة في مراكز شرطة المدينة الشامل، والجزيرة الحمراء الشامل، والدقداقة الشامل نجحت في العمل على اكتشاف الجرائم المقلقة التي وقعت في مناطق اختصاصها في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 100 % في صورة تجسد مستوى المهنية والحرفية العالية لفرق عمل البحث الجنائي في مناطق الاختصاص ، وأكد أن هذه النتائج قد تحققت نتيجة لتظافر الجهود والدعم القيادي ومهنية فرق العمل الميدانية.