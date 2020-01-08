رئيس الدولة يصدر مرسوما بتعيين قضاة بالمحاكم الابتدائية الاتحادية

المصدر: وام

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" المرسوم الاتحادي رقم 35 لسنة 2019م بتعيين القاضي خالد حسن محمود أحمد الحوسني رئيس محكمة ابتدائية على الفئة الثانية، والقاضية خلود سيف مطر الزعابي قاضي ابتدائي " أ " على الفئة الثالثة.

كما نص المرسوم على تعيين عدد من القضاة رئيس محكمة ابتدائية، وهم عادل عبد القادر محمد الأمين، ومحجوب مصطفي أبشر إبراهيم، وعمر عبد القادر إبراهيم محمد.

وقد أدي القضاة الجدد اليمين القانونية أمام معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل بحضور سعادة المستشار محمد حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا، وسعادة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، وسعادة المستشار سلطان راشد المطروشي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل، وسعادة المستشار جاسم سيف بوعصيبه مدير دائرة التفتيش القضائي، والقاضي الدكتور محمد الكعبي رئيس محكمة الشارقة الابتدائية.

وقد رحب معالي وزير العدل بالقضاة الجدد .. مؤكدا أهمية دور أعضاء السلطة القضائية ومسئولياتهم في تحقيق العدالة، في إطار الحرص الدائم على تطبيق نصوص الدستور والقوانين المرعية كأساس للأداء في العمل القضائي.