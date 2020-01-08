محمد بن راشد يطلق الهوية الإعلامية المرئية للإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، و49 مبدع إماراتي اليوم الهوية الاعلامية المرئية الجديدة لدولة الامارات.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "أطلقت اليوم وأخي محمد بن زايد و٤٩ مبدع إماراتي الهوية الاعلامية المرئية الجديدة لدولة الامارات ... هوية تمثل خارطتنا .. وتصاعد طموحاتنا .. وسبع إماراتنا التي تسابق العالم .. وسبعة مؤسسين خلدوا أنفسهم في تاريخنا."

أطلقت اليوم وأخي محمد بن زايد و٤٩ مبدع إماراتي الهوية الاعلامية المرئية الجديدة لدولة الامارات ... هوية تمثل خارطتنا .. وتصاعد طموحاتنا .. وسبع إماراتنا التي تسابق العالم .. وسبعة مؤسسين خلدوا أنفسهم في تاريخنا pic.twitter.com/1qIY3gU4nP — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) January 8, 2020

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قد وجّها، بالتزامن مع انطلاق عملية التصويت على اختيار الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات.

وشارك في اختيار تصميم الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات 10.6 مليون مشارك من 185 دولة، وذلك بعد فتح باب التصويت للجمهور من كافة أنحاء العالم تأكيداً على البعد الإنساني والعالمي لمشروع الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات، والذي سيروي قصة نجاحها الملهمة على مدى السنوات الخمسين القادمة.

وتم اختيار تصميم الخطوط السبعة ليمثل الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات.

وترسم السبعة خطوط خريطة الإمارات، وهي أقرب إلى أعمدة شاهقة، ودعائم راسخة، ثابتة في أرضها، في دلالة تشير إلى علوّ الهمة وارتقاء الحلم وتسارع التنمية. سبعة أعمدة تشكل دعامات البيت المتوحد، تقديراً للقادة السبعة الذين وحدّوا أحلام الشعب تحت راية علم واحد لدولة متّحدة، لسان حالهم معاً نستطيع أن نبني.. معاً نستطيع أن نحلم.. معاً نستطيع أن نكون دولة نباهي بها الأمم. هذه الدعامات النابضة بالألوان الوطنية تجسد في ارتقائها وشموخها تطلعات الإمارات، قيادةً وشعباً، إلى المستقبل ضمن حراك تنموي لا يتوقف، عنوانه التقدم والتميز والإبداع والابتكار والريادة والطموح الذين لا سقف له. تبرز الدعامات في الشعار بألوان علم الإمارات الأسود والأخضر والأحمر فيما يشكل الأبيض، القلب المشترك الذين يربط أواصر هذه الدعامات، نبض الحياة، هذا النبض الذين يفيض بحبه وعطائه على الإنسانية. كما تشير الدعامات باختلاف أحجامها وألوانها إلى البشر الذين يمثلون مختلف أطياف المجتمع بخلفياتهم وثقافاتهم المتنوعة التي تثري نسيج الحياة الإماراتية وتعزز بيئتها الجاذبة كمركز للابتكار والإبداع والأعمال.

خارطتنا، إماراتنا ورايتنا، في التصميم الثالث الذي قد يمثل هويتنا الإعلامية الجديدة. تعرّف إليه من هذا الفيديو، وصوّت للتصميم الأفضل! #UAENationBrand https://t.co/WE3tG2AFnh pic.twitter.com/gIO6LaWYdS — الهوية الإعلامية لدولة الإمارات (@nationbranduae) December 18, 2019

وتنافس تصميم الخطوط السبعة مع تصميمين آخرين هما:

1- الإمارات بخط عربي

بحرنا وصحرائنا رمزٌ لعزيمتنا وحركتنا المستمرّة. تعرّف إلى التصميم الاول من خلال هذا الفيديو، وصوّت للتصميم الأفضل! #UAENationBrand https://t.co/WE3tG2AFnh pic.twitter.com/NMFPdDqOlL — الهوية الإعلامية لدولة الإمارات (@nationbranduae) December 18, 2019

يجسد تصميم "الإمارات بخطّ عربي" جماليات الخط العربي الذي يعكس الأصالة والعراقة اللتين يحملهما اسم الإمارات.

واسم الإمارات له وقع خاص في قلوب مواطنيها والمقيمين على أرضها وزوّراها الذين يأتون إليها من كل أنحاء العالم. هذا الاسم، ذو الحضور اللافت عربياً ودولياً، جزء من بناء صورتها المرئية في العالم، بما تمثّله من مقومات حضارية ومنظومة قيمية تعكس هويتها المتفردة. ويجسّد هذا التصميم جماليات الخط العربي، الذي يعكس أصالةً وعراقة، وحلماً وأملاً. ويرمز تصميم الحروف المتموجة إلى حركة موج البحر المنسابة وتشكيلات الكثبان الرملية التي تزين صحراء الإمارات الذهبية، كما لو أن البحر والصحراء يتعانقان في تشكيل متناغم يمثل هوية الإمارات الجغرافية. هذا التصميم بانسيابيته وسلاسته وحركة حروفه المتدفقة رمز للحراك الإنساني والتنموي المتواصل في دولة الإمارات، كبلد لا يتوقف عن البناء والارتقاء، ولا تقف في طريقه العقبات، ولا يعرف قاموسه كلمة المستحيل.. الإمارات وطن قائم على صناعة المستحيل.

التصميم الثاني:

التصميم الثاني يمثّل النخلة، قوت أجدادنا ووقود الحياة. تعرّف إليه من خلال هذا الفيديو، وصوّت للتصميم الأفضل! #UAENationBrand https://t.co/WE3tG2AFnh pic.twitter.com/WYVFfaOlhm — الهوية الإعلامية لدولة الإمارات (@nationbranduae) December 18, 2019

النخلة

منذ فجر التاريخ والنخلة ظل الإنسان في الإمارات، صمدت في وجه الرياح والأنواء والعطش، وظلت قامتها شاهقة، ممدودة، كعزيمة القيادة الإماراتية وشعبها.