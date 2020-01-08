10 آلاف مستفيد من فعاليات «واجب التطوعية» في 2019

المصدر: أبوظبي - البيان

استفاد نحو 10 آلاف شخص من الأنشطة التوعوية والفعاليات المختلفة التي نفذتها جمعية واجب التطوعية خلال العام الماضي، وشملت تنفيذ مبادرات وحملات تطوعية، وإقامة مؤتمرات ومحاضرات وورش تثقيفية، وتنظيم مجالس مجتمعية ورمضانية.

وقال الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، إن دعم تلك المناشط المختلفة يسهم في تعزيز نطاق التطوع التنموي في مؤسسات المجتمع المدني.

وأكد أن الجمعية تهدف إلى تفعيل دور أفراد المجتمع كشريك حقيقي ومؤثر في الحياة العامة، من خلال بناء قدرات المتطوعين وتعزيز ثقافة المبادرة والعمل التطوعي والمواطنة الفاعلة وغرس القيم والممارسات المدنية.

وأوضح أن الجمعية تضطلع بدور متنامٍ في توسيع العلاقات البناءة والمثمرة مع الشركاء من خلال العمل بروح الفريق الواحد، انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية استعداداً للسنوات الخمسين المقبلة.

والتي جاءت نبراساً مضيئاً للعمل من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات، منها ترسيخ واستدامة مسيرة التميز التطوعي في ربوع الوطن.

وذكر أن الجهود المُعلنة تعدّ شاهداً على جوانب الخدمة التي تقدمها جمعية واجب التطوعية في نشر الثقافة التطوعية لدى المجتمع المدني، كي يتبناها روّاد العمل التطوعي وصناع المستقبل، ما يسهم في مسيرة التطوير التي تشهدها الإمارات على المستويين الإنساني والمجتمعي.

وأضاف أن استجابة أفراد المجتمع للتطوع في جميع المجالات ترسّخ حُب العمل المجتمعي والتنموي الشامل للنهوض بمكانة الوطن، وتسهم في تعزيز المكانة الريادية لدولة الإمارات في نشر رسالة السعادة والتسامح والتعايش، وتعكس نهج المحبة والسلام في موطن العطاء والتقدم.