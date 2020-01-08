«استشاري الشارقة» يناقش مشروع قانون تنظيم إدارة الدفاع المدني

المصدر: الشارقة - البيان

عقدت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة اجتماعاً أمس بمقر المجلس لمناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم الإدارة العامة للدفاع المدني في الشارقة.

وبحثت اللجنة مختلف مواد مشروع القانون والمحال من قبل المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة للمجلس الاستشاري بحضور العقيد سامي خميس النقبي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة يرافقه المقدم إبراهيم سعيد آل علي مدير إدارة الحماية المدنية والسلامة.

واستعرضت اللجنة مختلف الرؤى والصياغة القانونية حول مشروع قانون تنظيم الإدارة العامة للدفاع المدني وتدارست اللجنة مواده بعد أن أحاله رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة إلى اللجنة استناداً لنص البند الرابع من المادة 7 من القانون رقم 2 لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وعملاً بأحكام المادة 72 من اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري.