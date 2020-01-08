صفر بلاغات مقلقة بمنطقة المنامة في عجمان خلال 2019

المصدر: عجمان - البيان

حقق مركز شرطة المنامة الشامل في القيادة العامة لشرطة عجمان إنجازاً متميزاً خلال عام 2019، بصفر بلاغات مقلقة في المنطقة، وتحقيق نسبة 90% في رضا المتعاملين.

جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، لمركز شرطة المنامة الشامل ضمن البرنامج الزمني لنظام تفتيش القائد العام السنوي وفق المعايير المعتمدة للاطلاع على سير إجراءات العمل، والوقوف على الاحتياجات ومتطلبات التطوير والتحديث.

واطلع على أقسام المركز وإجراءات سير العمل والخدمات المقدمة للمتعاملين، وتفقد فرع البحث الجنائي واطلع على آليات سير العمل ونظام متابعة القضايا، كما اجتمع قائد عام شرطة عجمان مع ضباط المركز للوقوف على متطلبات العمل وتحدياته لمعالجتها، استعرضوا خلاله الخطة الاستراتيجية والإنجازات المهمة للمركز.