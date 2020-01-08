شرطة دبي تكرم فر يق مبادرة «شكراً لعطائكم» التطوعي

المصدر: دبي - البيان

كرّم العميد الدكتور محمد عبد الله المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، فريق مبادرة «شكراً لعطائكم» التطوعي الذي يحرص أفراده على التطوع والمشاركة في مختلف الفعاليات المجتمعية.

ومنها فعاليات نفذتها الإدارة العامة لحقوق الإنسان خلال عام التسامح، تقديراً لجهودهم وحرصهم على التطوع من أجل خدمة الوطن.

وأثنى العميد المر خلال التكريم الذي حضرته فاطمة البلوشي، رئيس قسم الوعي والتثقيف في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، على جهود المتطوعين ومشاركتهم الفعالة في فعاليات عام التسامح من أجل إسعاد أفراد المجتمع ونشر الوعي لديهم، مؤكداً أن التكريم يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على تكريم متعامليها الخارجيين وتسليط الضوء على جهودهم المجتمعية المهمة.

وأكد العميد المر أهمية العمل التطوعي في تنمية المجتمعات وتحقيق ازدهارها، مشيراً إلى أن التطوع يعزز من التماسك بين أفراد المجتمع، ويدخل السعادة والسرور في قلب المتطوع ذاته، لكونه يسخّر وقته وجهوده في فعل الخير وخدمة بلده.