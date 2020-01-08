4 ملايين درهم لـ«إزالة مشوهات المظهر العام» في العين

المصدر: العين – داوود محمد

اعتمدت إدارة الصحة العامة بقطاع البنية التحتية وأصول البلدية في بلدية منطقة العين، مشروع الهدم وإزالة مشوهات المظهر العام.

وذلك في إطار الحفاظ على الصحة والسلامة العامة والذي يستمر لعامين وبتكلفة 4 ملايين درهم. وأكد هـزام عبد الله الظاهري، مدير المشروع: «أن المشروع بدأ في النصف الثاني من العام الماضي وتجديد العقد ستكون حسب حاجة العمل، حيث تم التعاقد مع مقاول متخصص في أعمال الهدم وإزالة مشوهات المظهر العام، لإنجاز المشروع».

وأوضح مدير المشروع: «أن ما تم إنجازه في الربع الأخير من العام الماضي تمثل بهدم وإزالة 55 موقعاً من مختلف مناطق قطاعات مدينة العين، وذلك بهدف الحفاظ على الأمن والصحة والسلامة العامة لأفراد المجتمع، حيث تتجسد أهداف المشروع في هدم وإزالة المباني والمساكن المهجورة والمشوهة للمظهر العام للقضاء على أماكن تواجد آفات الصحة العامة.

والحفاظ على المظهر الجمالي العام للمدينة، والصحة والسكينة العامة لأفراد المجتمع».ومن جانبه قال مفرِّح راقع الأحبابي منسق المشروع: «إن خطة التنفيذ تعتمد على معاينة المواقع المراد هدمها ضمن إجراءات احترازية ثابتة، تضمن اكتمال جميع متطلبات الهدم وإزالة مشوهات المظهر العام، ومنها التأكد من خلو المواقع من السكان، وفصل الماء والتيار الكهربائي.

والتأكد من خلو المواقع من أي معوقات للهدم وضمان انسيابية حركة المشاة وحركة المرور أثناء تنفيذ عمليات الهدم. والتأكد من عدم تساقط بعض المواد أو تلوث المحيط أثناء العمل، بالإضافة إلى فرز النفايات وتجميع المخلفات الموجودة في المواقع وترحيلها حسب تدابير الأمن والسلامة».