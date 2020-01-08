داوود الهاجري: نتبنّى نهجاً تخطيطياً للتنمية

المصدر: دبي - البيان

أكد داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ترتكز على بناء الإنسان والاستثمار بالكوادر الوطنية المواطنة وتأهيل القيادات لمتابعة مسيرة التنمية ولتكون دبي المركز الأول عالمياً.

وقال إن اعتماد سموه خطة دبي لتحقيق خمسين هدفاً يمنحنا التحدي لبناء المستقبل للخمسين عاماً القادمة، وسنبذل جهوداً مضاعفة لتكون دبي أفضل مدن العالم، عبر تبنينا نهجاً تخطيطياً للتنمية يسعى إلى تحقيق أعلى المستويات في جودة الحياة بدبي، كما سنعمل على التطوير المستمر والدائم.

وأضاف: «إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هو القائد الذي تعلّمنا منه فنون الإدارة والقيادة وقرار سموه باستحداث منصب نائب مدير، و ترشيح عدد من القياديين لإعدادهم بتولي مسؤولية المناصب الجديدة هي فرصة استشرافية حقيقية، متاحة أمام شبابنا نحو تحقيق تطلعات سموه للمشاركة في وضع الخطط التنموية والرؤى المستقبلية لصناعة الخمسين عاماً القادمة، وسنعدهم لقيادة التحول في إمارة دبي والإشراف على تنافسيتها كأفضل المدن العالمية للحياة بين مدن العالم».

وأشار إلى أن سموه قاد نهضة دبي وحولها إلى مركز اقتصادي عالمي ينافس العالم، ونحن نعد سموه ببذل جهود مضاعفة لتحقيق رؤيته خلال العام الجديد، في مختلف القطاعات التنموية التي تقدم أفضل خدماتها في إمارة دبي بأعلى المستويات بالتعاون والتكامل مع الجهات الحكومية في الإمارة.