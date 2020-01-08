خريجات الطب البيطري يتدربن بمسالخ أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

استقطبت بلدية مدينة أبوظبي الكفاءات المواطنة في العديد من المجالات المهنية والفنية المتخصصة.

وقامت بالآونة الأخيرة بإلحاق عدد من الطبيبات البيطريات المواطنات المتخرجات من جامعة الإمارات «كلية الطب البيطري» بمساق تدريبي بهدف دمجهن في سوق العمل.

وبدأت بتدريبهن على المهام الفنية التخصصية في مجال فحص اللحوم داخل مسالخ البلدية، وإجراءات الفحص البيطري للمواشي الحية قبل الذبح، والفحص الفني المتخصص بعد ذبح المواشي. وتقوم البلدية بشكل مستمر بجذب الكفاءات الوطنية في كافة المجالات الفنية التخصصية، وتشجع كافة الكوادر الفنية المتخصصة للالتحاق في مجال العمل الفني التخصصي.