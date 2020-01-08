5 محاور ضمن توصيات «دبي العالمي لإدارة المشاريع»

المصدر: دبي - البيان

كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن نتائج وتوصيات منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع في دورته الـ 6، والذي عقد تحت شعار «تنوّع الثقافات» خلال ديسمبر الماضي، وبرعاية من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

وأكدت موزة المري، مدير إدارة تنفيذي لمكتب معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى:

تَمثّل نجاح الدورة السادسة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع في الحضور الكبير من مختلف أنحاء العالم من المتحدثين العالميين، وأصحاب الصلة بقطاع الأعمال والمشاريع، والمواضيع المتنوعة التي تمت مناقشتها.

وكذلك في النتائج والتوصيات المهمة، التي خرج بها المنتدى، وغطت 5 محاور تدعم مفهوم إدارة المشاريع على مستوى الإمارات والمنطقة، وهي: «القيادة، والاستراتيجية، والتكنولوجيا، وإدارة الفوائد، والمشاريع الضخمة».

بيئة إيجابية

وأضافت: «على مستوى محور «القيادة»، أكد المنتدى ضرورة قيام القادة بتوفير بيئة عمل إيجابية في مؤسساتهم وفرق عملهم، وأن يقوم قائد الفريق بتلبية احتياجات المتعاملين، وبث الحماس والشغف في فرق عملهم.

إضافة إلى أهمية تفهّم مديري المشاريع لتنوّع ثقافات فريق العمل ومراعاة هذا الجانب في إدارة التواصل في مشاريعهم، وفي محور «الاستراتيجية»، أكد المنتدى أهمية إدراك الجهات الحكومية للتأثيرات الاجتماعية والبيئية للمشاريع التي يتم تنفيذها، وضرورة اهتمام المؤسسات بالذكاء الاصطناعي والإبداعي».

محرك التحول

وأوضحت موزة المري: «إن التوصيات المتعلقة بمحور التكنولوجيا شددت على أهمية إدراك المؤسسات أن التكنولوجيا هي المحرّك الأساسي للتحوّل والتغيير.

وأن التقنيات الحديثة مثل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي تلعب دوراً محورياً في مشاريع التنقّل المشترك والتنقّل ذاتي القيادة.

ولأجل التطبيق الأمثل للتكنولوجيا، يجب التأكد من وضوح الرؤية وارتباطها باستراتيجية المؤسسة قبل البدء في بذل أي جهود لتطبيقات تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، كما يجب على المؤسسات الاستثمار في تأسيس بنية تكنولوجية أساسية مناسبة ومرنة لضمان نجاح تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات».

فوائد

وقالت المري: «ركزت توصيات محور «إدارة الفوائد» على أهمية استدامة المشاريع لتعظيم الاستفادة منها، واستغلال الفوائد المرجوّة من إدارة المشاريع لتكون المحرّك الأساسي للتغيير وتحديد الأولويات.

وكذلك الاستفادة من قواعد البيانات الفعالة والمُحَدَّثة لتمكين الممارسات الناجحة لإدارة الفوائد في المشاريع، فيما أوصى المنتدى في محور «المشاريع الضخمة»، بوجوب التعامل مع المشاريع الضخمة على أنها مجموعة من البرامج ومحافظ المشاريع حيثما ينطبق الأمر».