إطلاق حملة بشرى التوعوية لمرضى السرطان

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

شهدت الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم انطلاق فعاليات مؤتمر «المرأة الإماراتية... المستقبل الآن» والذي يقام للعام الرابع على التوالي تحت شعار «رؤية وطموح».

كما أعلنت الشيخة شمسة عن إطلاق الحملة التوعوية «بشرى» الخاصة بمرضى سرطان الثدي والأطفال والكبد، بدعم من القيادة العامة لشرطة دبي ومجلس الشرطة النسائي بدبي وبتنظيم من مجموعة دار الأصالة للإعلام.

وذلك بفندق روضة البستان وبحضور عدد من المسؤولين والدبلوماسيين ورجال الأعمال وعدد من الشخصيات الإعلامية والفنية والثقافية بالدولة وعدد كبير من ممثلي الهيئات الحكومية وسط حضور إعلامي مميز.

دور

ووجهت الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم التحية للمرأة الإماراتية ودورها المتميز في نهضة البلاد، وما حظيت به من اهتمام وتقدير القيادة الرشيدة ودعمها المتواصل بدءاً من قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من شهر ديسمبر عام 1971.

فقد كان القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، باني نهضة الإمارات حريصاً على دعم المرأة وتمكينها وتقدمها والاعتراف بحقوقها، كما أعلنت عن إطلاق الحملة التوعوية «بشرى» التي تؤكد على مكانة وأهمية دور المرأة في المجتمع، والوقوف معها في مواجهة هذه النوعية من الأمراض التي تهدد استقرار الأسرة مجتمعة.

كما يأتي إطلاق حملة بشرى التوعوية لتسليط الضوء على أهمية تضافر فئات المجتمع لمواجهة هذه الأمراض الخطيرة، وتأكيداً على أهمية المسؤولية المجتمعية لكافة مؤسسات الدولة القطاع العام والخاص في مواجهة انتشار هذه النوعية من الأمراض المستعصية، أعقب ذلك كلمة للرائد خبير عنود السعدي رئيس مجلس الشرطة النسائي بدبي.

والتي أكدت فيها على المكانة المرموقة التي تبوأتها المرأة الإماراتية على الصعيدين المحلي والعالمي.

علاجات متطورة

ومن ناحيته أكد الدكتور وائل عمران المدير العام لوحدة الأورام لدى منطقة الخليج على طموح شركة نوفارتس في ابتكار علاجات متطورة لسرطان الثدي، وتطوير طرق العلاجات المتعددة من خلال أربع منصات متميزة لعلاج السرطان، وهي العلاجات المستهدفة، والعلاج بالأشعة، والعلاج بالخلايا والجينات والعلاجات المناعية.

وانطلقت أولى فعاليات المؤتمر مع الجلسة الحوارية بين الدكتور مهيمن عبد الغني الرئيس التنفيذي لمستشفى الزهراء دبي، والدكتور وائل عمران، وسعيد المزروعي نائب مدير جمعية بيت الخير، وجهاد فيتروي الرئيس التنفيذي لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين «أمان»، والدكتورة منى عبد اللطيف أخصائي أول الصحة العامة في هيئة الصحة دبي.

وناقشت الجلسة كيفية توفير الارتقاء بمرضى السرطان كمرض مزمن وكيفية التعايش معه والدعم النفسي للمريض والتغطية التأمينية وكيفية الوصول للحلول التي تتناسب مع محدودي الدخل.