حاكم الفجيرة يوجّه بتضافر جهود المؤسسات الحكومية للارتقاء بالخدمات

المصدر: الفجيرة - وام

واصل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، جولته التفقدية في عدد من المناطق والقرى في إمارة الفجيرة، وذلك للاطلاع على أحوال مواطنيها، وتفقد سير العمل في المشاريع التطويرية والخدمية فيها.

والتقى سموه الأهالي، وتبادل معهم الأحاديث الودية واستمع إلى مطالبهم واقتراحاتهم، وأمر سموه بتوفير مقومات العيش الكريم ومتابعة احتياجات هذه المناطق ومتطلبات الحياة الحضارية كافة لمواطنيها.

وتجول صاحب السمو حاكم الفجيرة في مناطق «الطيبة» و«وادي السدر» و«الحلاة» والباحة وعدد من مناطق مدينة دبا الفجيرة مثل «النهضة» و«الغرفة» و«صمبريد» و«الرحيب» وغيرها.

جهود

ووجه صاحب السمو حاكم الفجيرة بتضافر جهود المؤسسات الحكومية في الإمارة للارتقاء بالأداء العام ورفع مستوى الخدمات في المناطق كافة، وذلك وفق أعلى المعايير والمقاييس العالمية.

بدورهم ثمن الأهالي حضور صاحب السمو حاكم الفجيرة بينهم، شاكرين دعم سموه وتوجيهاته لتطوير مناطقهم وتلبية احتياجاتها.

حضر الجولة التفقدية.. محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري في حكومة الفجيرة، وعدد من مسؤولي الإمارة.