مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تطرح 1190 وحدة في 3 مجمعات

المصدر: دبي ـــ أحمد يحيى

أكد المهندس عبد الله الشحي، مدير أول إدارة المشاريع الهندسية في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان لـ«البيان»: أن هناك 1190 وحدة ضمن 3 مشروعات مجمعات سكنية جاهزة للطرح بين المقاولين للبدء مباشرة بتنفيذها.

وتشمل مشروع بناء 667 مسكناً بمنطقة الخوانيج الثانية «المرحلة الثانية»، ومشروع بناء 144 مسكناً بمنطقة الورقاء الرابعة، ومشروع بناء 379 مسكناً بالخوانيج الثانية «المرحلة الأولى»، مبيناً أن هذه المشروعات من شأنها أن تخدم عدداً كبيراً من المستفيدين خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل

وأضاف: «تم الانتهاء من مرحلة التصميم لمشروع بناء 379 مسكناً بمنطقة الخوانيج الثانية «المرحلة الأولى»، والمشروع جاهز للطرح بين المقاولين ومن ثم المباشرة بالتنفيذ»، لافتاً إلى أن مساكن المشروع جميعها عبارة عن نموذج تصميمي واحد مكون من 5 غرف نوم.

ولفت الشحي إلى أن المشروع يحتوي على نوعين من طرز الواجهات، هما الأندلسي والإسلامي، ويبلغ معدل المساحة البنائية للنموذج التصميمي بحدود 3200 قدم مربعة، عدا المساحة البنائية لمواقف السيارات البالغة 430 قدماً مربعاً.

الورقاء الرابعة

وبيّن الشحي: «أن هناك مشروعين آخرين قيد الطرح والترسية ومسودة المخططات النهائية، تشمل مشروع بناء 667 مسكناً بمنطقة الخوانيج الثانية «المرحلة الثانية»، الذي ما زال في مرحلة الطرح بين الاستشاريين.

إضافة إلى مشروع بناء 144 مسكناً بمنطقة الورقاء الرابعة، والمشروع في مرحلة تجهيز وثائق الطرح بين المقاولين»، وبيّن أن المساكن في المشروع جميعها عبارة عن نموذج تصميمي واحد مكون من 5 غرف نوم.

كما يحتوي المشروع على نوعين من طرز الواجهات: الأندلسي والإسلامي، ومعدل المساحة البنائية للنموذج التصميمي بحدود 3200 قدم مربع عدا المساحة البنائية لمواقف السيارات البالغة 430 قدماً مربعاً.

وأشار إلى أن المشروعات التي تنفذها المؤسسة تتمتع بكل معايير الأمان من أجهزة إنذار وكواشف دخان سواء كانت مساكن المنح أو القروض، وتصميم جميع مساكن المؤسسة تتميز بالخصوصية والتصميمات المختلفة التي تلبي متطلبات الأسرة الإماراتية وتضمن إمكانية التوسع حسب احتياجات المواطنين.

لافتاً إلى أن المؤسسة توفر أيضاً خدمات الصيانة للمساكن والإضافة، سواء عن طريق المؤسسة أو بواسطة قرض أو منحة إضافة وصيانة التي توفرها المؤسسة لكل مشاريعها.

مساكن

كشف المهندس عبد الله الشحي أن هناك مشروعاً لبناء 6 مساكن بمنطقة الورقاء الرابعة، وسيكون متوسط مساحة البناء 3400 قدم مربع.

ويتكون من 6 مساكن متلاصقة ومنفصلة فيما بينها بجدار فاصل عدد 5 غرف نوم، موضحاً أنه تمت مراعاة الأنظمة الذكية في التحكم بأبواب الكراج. وهناك أيضاً، بحسب الشحي، مشروع لإنشاء بناية سكنية بمنطقة عود المطينة الثالثة والمشروع في مرحلة مسودة المخططات النهائية، ومن المتوقع أن يتكون المبنى من 120 شقة سكنية.