محمد الشرقي يطلع على خطط مركز الفجيرة للمغامرات

المصدر: الفجيرة - وام

اطلع سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، على آخر خطط عمل مركز الفجيرة للمغامرات ومشاريعه المستقبلية للعام الجاري 2020.

جاء ذلك خلال اجتماع سموه في مكتبه بالديوان الأميري، أمس، مع مدير مركز الفجيرة للمغامرات وموظفي المركز، حيث تعرّف سمو ولي العهد على ما تم إنجازه من نشاطات المركز للعام الماضي، كما اطلع على خطط المركز المستقبلية، ومراحل تتبع إنجاز المشاريع التي أعلن عنها سابقاً، وذلك وفق رؤية إمارة الفجيرة الاستراتيجية وصولاً إلى تحقيق التميز والريادة في مختلف نشاطات المركز.

واستمع سموه لشرح واف ومفصل من سعيد المعمري مدير مركز الفجيرة للمغامرات حول أهم المشاريع التي سيتم تنفيذها خلال المرحلة القادمة في أقسام المركز.

والتي تضم المغامرات الجوية والبحرية والجبلية. ووجه سمو ولي العهد القائمين على مركز الفجيرة للمغامرات ببذل المزيد من الجهود والعمل على إنجاز المشاريع وتوفير الإمكانيات المناسبة لها بما يليق بسمعة الإمارة ومكانتها السياحية والثقافية، مثنيا سموه على جهود فريق المركز وما يبذله لإنجاح مشاريعه.

وتقدم مدير مركز الفجيرة للمغامرات والعاملين بالشكر إلى سمو ولي عهد الفجيرة على دعمه الدائم للمركز، وتوفير كافة الإمكانيات التي يحتاجها، مؤكدين على تنفيذ خطط المركز والارتقاء بمشاريعه المستقبلية وذلك وفق توجيهات سموه الحكيمة. حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.