سلطان القاسمي يفتتح المقهى الأدبي في الحيرة

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، مبنى المقهى الأدبي في منطقة الحيرة على شاطئ الشارقة.

وتفقّد صاحب السمو حاكم الشارقة المبنى المكون من طابقين ونفذته دائرة الأشغال العامة، وقد حوى عدداً من القاعات والمجالس التي تستقبل مختلف شرائح الأدباء، ومقهى لتقديم المشروبات والمأكولات لرواد المقهى الأدبي، إضافة إلى مكتبة مزودة بدوريات متخصصة ومراجع في مختلف ضروب الأدب وعدد من المكاتب الإدارية.

وأراد صاحب السمو حاكم الشارقة من هذا المقهى الأدبي في حيرة الشارقة أن يكون امتداداً لما كان مشاعاً ومعروفاً عن حيرة النعمان، يعمل على استقطاب الأدباء وإعداد الكتب الخاصة بهم وإصدارها، كما وجه دائرة الثقافة بتزويد المقهى بالدوريات الصادرة منها، ووجه هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون برعاية أنشطة المقهى ودعمها من خلال بثها والإعلان عنها في قنوات الهيئة المختلفة.

وأشاد صاحب السمو حاكم الشارقة بجهود مسؤولي بيوت الشعر في الوطن العربي في تفعيل دور تلك البيوت والنهوض بها وبالمنتسبين إليها.