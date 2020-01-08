تأهيل العاملين بـ«كهرباء دبي» في التعليم الدامج

المصدر: دبي - البيان

اختتمت هيئة كهرباء ومياه دبي برنامج تأهيل العاملين في أكاديمية الهيئة في مجال التعليم الدامج الذي أطلقته بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في دبي، بما ينسجم مع سياسة التعليم الدامج بدولة الإمارات العربية المتحدة التي اعتمدتها كل من وزارة التربية والتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي:«تعد مبادرة التعليم الدامج في أكاديمية هيئة كهرباء ومياه دبي إحدى مبادراتنا الاستراتيجية الداعمة للسياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم.

ومن أبرز إنجازاتنا في مجال دمج وتمكين أصحاب الهمم تأهيل كافة المباني والمرافق التابعة للهيئة وفق كود دبي للبيئة المؤهلة بنسبة 100%، من بينها أكاديمية هيئة كهرباء ومياه دبي، إضافة إلى توظيف 27 موظفاً من أصحاب الهمم في الهيئة من مختلف الفئات موزّعين على 7 قطاعات.

وقد تم تخريج وتعيين أحد الطلاب من أصحاب الهمم «قسم الهندسة الكهربائية» للعمل بالهيئة والذي يندرج تحت الفئة غير الإشرافية وهناك طالب آخر قيد التخرج. ولدينا ما يزيد على 2600 موظف مدربين على فنيات التعامل مع أصحاب الهمم، و22 موظفاً من حاملي دبلوم لغة الإشارة. وبلغت نسبة سعادة الموظفين أصحاب الهمم في الهيئة 99% فيما بلغت نسبة سعادة المجتمع عن دور الهيئة بوصفها جهة داعمة لأصحاب الهمم 90.26% في عام 2018».