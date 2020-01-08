انطلاق فعاليات مؤتمر علوم الوراثة 19 الجاري

المصدر: دبي - البيان

برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة، ينظم المركز العربي للدراسات الجينية، أحد مراكز جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، المؤتمر العربي الثامن لعلوم الوراثة البشرية، خلال الفترة من 19 إلى 20 يناير، بفندق روضة البستان - دبي، بحضور نخبة من الأطباء والمتخصصين في علم الوراثة في الدول العربية.

ويستضيف المؤتمر محاضرة للدكتورة رنا الدجاني بعنوان «كيف ترى ما يراه الجميع، ولكن تفكر كما لم يفكر أحد».

وسيتم تخصيص يومي 17 و18 يناير لورشة عمل قبل المؤتمر ستناقش تحليل البيانات الجينومية لاكتشاف الجينات وتفسير متغيراتها.

ويتم تنظيم هذه الورشة من قِبل المركز العربي للدراسات الجينية بالتعاون مع المدرسة الأوروبية للطب الوراثي، وستُعقد بجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، كما ستشهد مدربين متخصصين من جميع أنحاء العالم يقدمون التدريب العملي لعدد محدود من المتخصصين في علم وراثة الجينوم.

وقد أعرب الدكتور محمود طالب آل علي، مدير المركز العربي للدراسات الجينية، عن سعادته بتنظيم هذه المحاضرة على هامش المؤتمر العربي الثامن لعلوم الوراثة البشرية، مؤكداً أن هذا النوع من المحاضرات ضروري من أجل فتح قناة للتواصل بين المتخصصين.