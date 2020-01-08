شرطة الشارقة تدشّن «مركبة الأمل» لخدمة نزلاء «الإصلاحية»

المصدر: الشارقة - وام

دشنت المؤسسة العقابية والإصلاحية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، أمس، «مركبة الأمل»، بالتعاون مع لجنة أصدقاء المرضى بالشارقة، وهي عبارة عن مركبة ذات مواصفات خاصة، تُعنى بنقل نزلاء المؤسسة، خاصة ذوي الإعاقة وكبار السن منهم، إلى المستشفيات والمراكز العلاجية، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وقال العميد أحمد عبد العزيز شهيل، مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، إن شرطة الشارقة تسعى للوصول بخدماتنا المقدمة للمتعاملين إلى الريادة، من خلال الشراكة مع مختلف القطاعات الخدمية العامة الخاصة، ورصد ملاحظات المواطنين والمقيمين بإمارة الشارقة.

مشيراً إلى أن «مركبة الأمل» لنقل نزلاء المؤسسة إلى المستشفيات تم تجهيزها بجهاز هايدروليك يساعد على رفع الكرسي المتحرك للنزيل بداخلها، ويتم تثبيته من جميع الأطراف لضمان سلامته أثناء سير المركبة، كما تحوي مقعدين لأفراد الحراسة المرافقين له.