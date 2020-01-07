الطقس المتوقع في الإمارات من الخميس 9 يناير حتى الاثنين 13 يناير

المصدر: البيان الإلكتروني

تتأثر الدولة بحالة عدم استقرار جوي نتيجة لوجود امتداد منخفض جوي علوي من الغرب مصحوبا بكتلة هوائية باردة يتزامن معه امتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر، يؤدي إلى تكاثر السحب على أغلب مناطق الدولة يتخللها بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة على فترات وعلى مناطق متفرقة من الدولة مع فرصة للبرق والرعد وسقوط البرد أحياناً على بعض المناطق.

من الخميس حتى السبت

تبدأ الحالة الجوية من بعد ظهر يوم الخميس على المناطق الغربية وبعض المناطق الجبلية الشرقية والبحر، ثم تمتد وتشتد تدريجيا على أغلب مناطق الدولة يومي الجمعة والسبت، وتقل السحب تدريجياً من مساء السبت، كما يطرأ انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خاصة على المرتفعات الجبلِية مع احتمال وجود مياه متجمدة.

الأحد والاثنين

تخف حدة الحالة الجوية بوجه عام ويكون الطقس غائم إلى غائم جزئي على بعض المناطق مع فرصة سقوط بعض الأمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية.

الرياح

جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، تصبح جنوبية غربية إلى شمالية غربية من ليل يوم الجمعة تكون معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر ومع السحب وتكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة