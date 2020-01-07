9 يناير تشغيل طوارئ مدينة الشيخ شخبوط الطبية

المصدر: أبو ظبي ـ البيان

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» أن قسم الطوارئ في مدينة الشيخ شخبوط الطبية سيبدأ باستقبال المراجعين اعتباراً من الساعة 7 صباحاً من يوم الخميس 9 يناير الجاري، وسيتم إغلاق قسم الطوارئ في مستشفى المفرق بشكل دائم.

وفي نفس اليوم سيتم تشغيل أجنحة تنويم المرضى في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، والذي يعد أكبر مستشفى في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تبلغ مساحتها 300 ألف مترا مربعا وبسعة حوالي 740 سريراً و 18 غرفة عمليات وعيادات خارجية في مختلف التخصصات الطبية تستوعب 90 ألف مراجع شهرياً حوالي (مليون مراجع سنوياً).

وتعكس مدينة الشيخ شخبوط الطبية التزام شركة «صحة» بالتميز الطبي، وتجربة المريض الفائقة. وتتميز بخدماتها المتخصصة والتشخيصات المتقدمة بالإضافة إلى العمليات الجراحية المتخصصة، مثل: الأوعية الدموية، الحروق، الصدمات، جراحة العظام والجراحة الترميمية وذلك بالتعاون مع مايو كلينك.