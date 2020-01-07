الاتحاد للطيران الأكثر التزاماً بمواعيد الطيران في الشرق الأوسط

المصدر: البيان الإلكتروني

صُنّفت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالأولى من حيث الالتزام بمواعيد الطيران في الشرق الأوسط وواحدة من أكثر شركات الطيران انضباطاً في المواعيد في العالم، وذلك بحسب ما أعلنته مجموعة أو أي جي OAG لتحليل بيانات الطيران.

وتعتبر الاتحاد للطيران شركة الطيران الوحيدة في الشرق الأوسط على لائحة الشركات الأكثر التزاماً بمواعيد السفر لعام 2019 واحتلت المركز 17 بين شركات الطيران التقليدية والمنخفضة التكلفة. كما منحت أو أي جي الاتحاد المركز الـ 13 على لائحة أفضل 20 شركة طيران رئيسية، وهي لائحة تضم فقط أكبر شركات الطيران للرحلات المنتظمة مع أكثر من 30,000 رحلة مشغّلة سنوياً.

وتحدد المجموعة مقياس "الالتزام بالمواعيد" مدة 15 دقيقة لإقلاع وهبوط الرحلات من الموعد المحدد، وهو مقياس معتمد في قطاع الطيران، مع الأخذ بعين الاعتبار عوامل متعددة يمكنها التأثير على العمليات التشغيلية.

وفي هذه المناسبة، أعلن محمد عبدالله البلوكي، الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية في الاتحاد للطيران قائلاً: "إن العنصر الأساسي في دقة مواعيد الاتحاد للطيران هو العنصر البشري والموظفين العاملين على سلامة وأمن العمليات في الشركة."

وتابع، "يعكس هذا الاختيار التزامنا بتقديم أعلى مستوى من الخدمات وتعتبر الدقة في المواعيد جزء مهماً من هذه الخدمات. ومع تفاني فريق العمل والاستثمار في التكنولوجيات الجديدة، سنستمر في تعزيز الفعالية والجودة".